Муфтий Челябинской и Курганской областей госпитализирован после ДТП

В ДТП погиб водитель Toyota Corolla, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Раева

Челябинск, , 12:52 — REGNUM Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев госпитализирован после ДТП на трассе «Челябинск-Новосибирск». Автомобильная авария произошла вечером 6 февраля, сообщили в ГИБДД Челябинска.

Виновник ДТП, как установили в ГИБДД — водитель автомобиля Toyota Corolla. Он столкнулся с Skoda Octavia, в которой ехал Муфтий, выехав на полосу встречного движения.

Водитель Toyota Corolla погиб при столкновении. Раев доставлен в больницу с травмами.

Уточняется, что Skoda Octavia из-за того, что в неё врезалась Toyota, столкнулась ещё с одним автомобилем, ехавшим в попутном направлении. По факту случившегося проводится проверка.

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