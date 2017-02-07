Муфтий Челябинской и Курганской областей госпитализирован после ДТП
Челябинск, 7 февраля 2017, 12:52 — REGNUM Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев госпитализирован после ДТП на трассе «Челябинск-Новосибирск». Автомобильная авария произошла вечером 6 февраля, сообщили в ГИБДД Челябинска.
Виновник ДТП, как установили в ГИБДД — водитель автомобиля Toyota Corolla. Он столкнулся с Skoda Octavia, в которой ехал Муфтий, выехав на полосу встречного движения.
Водитель Toyota Corolla погиб при столкновении. Раев доставлен в больницу с травмами.
Уточняется, что Skoda Octavia из-за того, что в неё врезалась Toyota, столкнулась ещё с одним автомобилем, ехавшим в попутном направлении. По факту случившегося проводится проверка.
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