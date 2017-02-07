В Якутии пациент дома-интерната для инвалидов замерз на крыльце

Он скончался от переохлаждения

Якутск, , 12:51 — REGNUM В Якутске на крыльце дома-интерната для инвалидов и престарелых замерз насмерть один из пациентов учреждения, сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел вечером 5 февраля, обнаружили тело 42-летнего мужчины утром 6 февраля. Пациент вернулся в интернат около 21:30, однако не смог попасть внутрь — двери были заперты.

Оставшись на крыльце, он скончался от переохлаждения. Его тело нашла утром сотрудница интерната.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».