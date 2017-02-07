Крупная взятка довела экс-главу поселения на Кубани до цугундера

Краснодар, , 12:22 — REGNUM Бывший глава Кеслеровского сельского поселения Крымского района Краснодарского края сядет в тюрьму за коррупцию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 7 февраля, доказать свою невиновность в получении крупной взятки Александру Шарову не удалось.

Суд счел представленные следствием доказательства достаточными, чтобы вынести обвинительный приговор. Бывшего главу поселения приговорили к восьми годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима. Кроме того, согласно приговору служителей Фемиды, Шаров должен будет выплатить и крупный штраф — 5 миллионов рублей. Также в течение трех лет он не сможет занимать должности во властных структурах.

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Свободой бывший глава поселения поплатился за желание нажиться на госконтракте по строительству спортивной площадки на территории парка. Так, чиновник предложил директору одной из организаций осуществить проектирование и возведение объекта, пообещав ему победу предприятия в аукционе, а также гарантировав оперативно принять выполненные работы.

Директор фирмы согласился. Однако после возведения объекта и оплаты по контракту чиновник потребовал у коммерсанта передать ему взятку в 500 тысяч рублей. Об этом предприниматель сообщил в правоохранительные органы.

Встреча чиновника с директором стройкомпании состоялась в июне 2015 года в поселке Горном города Новороссийска. Тогда же предприниматель и передал главе поселения требуемую сумму. Чиновника с поличным задержали сотрудники УФСБ по краю.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедший год, по данным регионального СКР, только за девять месяце прошлого года в Краснодарском крае было возбуждено 417 уголовных дел по коррупционным преступлениям. Больше всего — по фактам получения и дачи взяток — 165 и 92 соответственно. По сравнению с прошлым годом эти показатели не уменьшились. Среди фигурантов дел о коррупции — четыре должностных лица органов исполнительной власти, 30 — органов местного самоуправления, 46 работников органов МВД, 15 — министерства здравоохранения, 21 работник министерства образования и науки.

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