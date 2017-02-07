На Камчатке следователи проверяют отказ врача осмотреть пациента
Мужчину привезли медицинское отделение села Манилы с жалобами на боли в животе
Манилы, Камчатский край, 7 февраля 2017, 11:56 — REGNUM На Камчатке следователи проверяют инцидент в селе Манилы (Олюторский район), где врач якобы оказалась оказывать помощь пациенту, сообщает региональный главк СК РФ.
По сообщениям СМИ, мужчину привезли медицинское отделение села Манилы с жалобами на боли в животе. Врач общей практики отказалась выйти на работу, чтобы осмотреть пациента.
Мужчина провел восемь часов под присмотром медсестры, специалисты осмотрели его на следующий день. Пациент скончался через два дня.
СКР устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, также следователи дадут правовую оценку действиям медицинского персонала.
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