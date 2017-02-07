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В Нижнем Новгороде студентка погибла, катаясь на «ватрушке»

Происшествия
Ее подруга получила черепно-мозговую травму

Нижний Новгород, 7 февраля 2017, 11:36 — REGNUM  В Приокском районе Нижнего Новгорода молодая девушка погибла при катании на тюбинге с откоса реки. Ее подруга получила тяжелую травму и попала в больницу, сообщает 7 февраля управление СКР по Нижегородской области.

ЧП произошло днем 6 февраля в районе улицы Тропинина. По предварительным данным, две студентки, 20 лет и 21 года, пришли к откосу реки Ока, захватив с собой «ватрушку». Девушки решили скатиться по береговому склону, но при спуске врезались в дерево. Одна из них от травм скончалась на месте, вторая была госпитализирована. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Склон, по которому съехали девушки, предположительно, для катания не оборудован. По факту происшествия ведется доследственная проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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