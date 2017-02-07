И снова столб на пути: в Волгограде маршрутка влетела в бетонную опору

Пока сообщается о двух пострадавших

Волгоград, , 11:28 — REGNUM В Волгограде произошло третье за последние несколько месяцев столкновение маршрутного такси с бетонной опорой. На этот раз инцидент произошел в районе Горной поляны в Советском районе областного центра, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Как сообщают очевидцы в соцсети, пассажирская «газель» буквально обняла столб. Однако она стала не единственной участницей ДТП. На фото видно, что еще две машины попали в автоаварию.

По предварительным данным, маршрутное такси №2с направлялось в сторону Кировского района Волгограда. Водитель по какой-то причине не справился с управлением машиной. Точное количество пострадавших пока не сообщается, однако известно о двух травмированных в автоаварии — пассажиры маршрутного такси. Сколько всего человек находилось в микроавтобусе, также пока неизвестно. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная авария произошла в Волгограде несколько дней назад. 5 февраля в Красноармейском районе в световую опору врезался автобус ГАЗ-322 132. Водитель маршрутки не справился с управлением на скользкой дороге. Пострадали пять пассажиров маршрутки.

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По данным регионального ГУ МВД, за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано три ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых один человек погиб и трое получили травмы.

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