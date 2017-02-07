Вторник, 07 Февраля 2017 года
12:50:05 МСК

И снова столб на пути: в Волгограде маршрутка влетела в бетонную опору

Происшествия
Пока сообщается о двух пострадавших
Авария
Анна Смирнова-Кожухова
Авария

Волгоград, 7 февраля 2017, 11:28 — REGNUM  В Волгограде произошло третье за последние несколько месяцев столкновение маршрутного такси с бетонной опорой. На этот раз инцидент произошел в районе Горной поляны в Советском районе областного центра, передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля.

Как сообщают очевидцы в соцсети, пассажирская «газель» буквально обняла столб. Однако она стала не единственной участницей ДТП. На фото видно, что еще две машины попали в автоаварию.

По предварительным данным, маршрутное такси №2с направлялось в сторону Кировского района Волгограда. Водитель по какой-то причине не справился с управлением машиной. Точное количество пострадавших пока не сообщается, однако известно о двух травмированных в автоаварии — пассажиры маршрутного такси. Сколько всего человек находилось в микроавтобусе, также пока неизвестно. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная авария произошла в Волгограде несколько дней назад. 5 февраля в Красноармейском районе в световую опору врезался автобус ГАЗ-322 132. Водитель маршрутки не справился с управлением на скользкой дороге. Пострадали пять пассажиров маршрутки.

Также по теме: На юге Волгограда маршрутка врезалась в столб: уточненные данные

Микроавтобус выехал на «встречку» под Волгоградом: пятеро пострадавших

По данным регионального ГУ МВД, за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано три ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых один человек погиб и трое получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде маршрутка врезалась в бетонный столб

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Новый Майдан в Киеве уже не за горами — украинские СМИ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
07.02.17
El País:: «Испанские фанаты выгнали украинского футболиста»
МадридИспания Гражданская война на Украине Общество
NB!
07.02.17
Бесплатную приватизацию могут сделать для всех бессрочной
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
07.02.17
Станислав Стремидловский«Катынь – не место выяснения польско-российских отношений»
СмоленскРоссия Развитие музеев Общество
NB!
07.02.17
КНР начнет «шпионить» из космоса с помощью беспилотников
ПекинКитай Авиастроение Техника
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНа чьей стороне будет Австралия в торговой войне США и КНР? – EAF
КанберраАвстралия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
07.02.17
В ВКС РФ проводится внезапная проверка — Шойгу
МоскваРоссия Военные учения Общество
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
На Колыме предлагают раздавать бесплатные гектары возле населённых пунктов
МагаданМагаданская областьРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в чёрный список вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
Белый дом привел список терактов, которым СМИ в США не уделили внимания
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное