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Истязания в спецшколе Сургута — вскрыты новые преступные эпизоды

Происшествия
В ходе расследования были выявлены новые факты преступной деятельности обвиняемого воспитанника спецшколы, которого сверстники называют «смотрящим»

Сургут, Югра, 7 февраля 2017, 11:26 — REGNUM   В отношении подростка из сургутской специальной учебно-воспитательной школы № 2, подозреваемого в вымогательстве и истязании, возбуждено новое уголовное дело и добавился еще один преступный эпизод. Решением суда 17-летний подозреваемый заключен под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-слкжбе СКР по ХМАО.

Напомним, ужасы жизни в спецшколе Сургута стали известны 23 января, когда в следственный отдел СКР обратились родители ребенка, сообщившие о физическом насилии и вымогательстве денег в спецшколе. Их сын был госпитализирован на четвертый день после пыток горячей водой с серьезными ожогами. В спецшколе ему не оказывали, по словам родителей, элементарной медицинской помощи и продолжали издевательства уже над раненым. Кроме того, подросток рассказал родителям, что ошпарил горячей водой и избил его «смотрящий», который требовал с него в разное время 1,5 и 5 тысяч рублей. Пострадавший неоднократно сбегал из спецшколы, звонил родителям в Югорск, они приезжали, пытались разобраться, но безрезультатно.

По словам директора спецшколы Андрея Сенина, 17-летний «смотрящий» некоторое время был ответственным за дисциплину в спецшколе. В отношении молодого человека следственными органами было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования были выявлены новые факты преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, он систематически подвергал избиению еще одного подростка, дважды обливал его ноги горячей водой из крана и вымогал деньги. Кроме того, он подозревается в изнасиловании соученицы. В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР по ХМАО.

Отметим, именно из этой спецшколы в октябре 2015 года был совершен массовый побег 12 воспитанников. За что в феврале 2016 года были привлечены четыре сотрудника данной школы к дисциплинарной ответственности. Все они уволены, в том числе директор и зам по воспитательной работе. Однако новые руководители спецучреждения не изменили ситуацию: дети продолжают сбегать из исправительного учреждения.

Известно, что после нынешнего инцидента из спецшколы по собственному желанию уволилось пятеро сотрудников. А депутат думы ХМАО Валерий Салахов заявил о нецелесообразности дальнейшего существования сургутской спецшколы для трудных подростков.

Читайте ранее в этом сюжете: «Смотрящий» спецшколы югорского Сургута отправлен в СИЗО

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