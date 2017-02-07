14-летняя девочки погибла во время катания на аттракционе в Китае

Чунцин, Китай, , 10:59 — REGNUM Правоохранительные органы Чунцина начали расследовать обстоятельства гибели 14-летней жительницы Китая, которая скончалась в результате полученных травм во время катания на аттракционе в парке развлечений в Фэнду.

По свидетельствам очевидцев, гибель девушки произошла из-за оборванного ремня безопасности — прямо во время катания девушка вылетела из аттракциона и упала на металлическую ограду. В результате полученных травм ребенок погиб до приезда врачей, пишет «Наньцзао жибао».

Местные власти сообщили, что парк аттракционов будет закрыт до завершения расследования. Владелец развлекательного парка уже вызван в полицию для дачи показаний, в случае если сотрудникам полиции будет установлено, что ремень порвался по вине сотрудников парка аттракционов, ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 февраля правоохранительные органы провинции Чжэцзян подтвердили гибель 20-летней жительницы Нинбо, скоропостижно скончавшейся во время посещения парка аттракционов. По данным руководства парка развлечений, девушка внезапно потеряла сознание и умерла по прибытию в больницу.

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