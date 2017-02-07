В результате ЧП на стройке погибли 4 граждан КНР
Пекин, 7 февраля 2017, 10:30 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Юньнань сообщили о гибели четверых рабочих в результате падения люльки с многометровой высоты. Инцидент произошел на строительной площадке в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.
Трое других рабочих доставлены в больницу, врачи уже сообщили, что их жизни ничто не угрожает. Причины инцидента до сих пор неизвестны. По предварительной версии, падение люльки с людьми произошло из-за технической неисправности оборудования, пишет «Синьхуа».
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководство строительной компании вызвано в полицию для дачи показаний.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 декабря правоохранительные органы Шанхая сообщили об инциденте, жертвами которого стали 4 человека. На одном из складов компании Zhongxin Stainless Steel произошло обрушение металлических конструкций.
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