В результате ЧП на стройке погибли 4 граждан КНР

Еще 3 человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести

Пекин, , 10:30 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Юньнань сообщили о гибели четверых рабочих в результате падения люльки с многометровой высоты. Инцидент произошел на строительной площадке в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе.

Трое других рабочих доставлены в больницу, врачи уже сообщили, что их жизни ничто не угрожает. Причины инцидента до сих пор неизвестны. По предварительной версии, падение люльки с людьми произошло из-за технической неисправности оборудования, пишет «Синьхуа».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Руководство строительной компании вызвано в полицию для дачи показаний.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 19 декабря правоохранительные органы Шанхая сообщили об инциденте, жертвами которого стали 4 человека. На одном из складов компании Zhongxin Stainless Steel произошло обрушение металлических конструкций.

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