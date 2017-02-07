Вторник, 07 Февраля 2017 года
11:18:07 МСК

Безработный в Чувашии заработал на игорном бизнесе более 17 млн рублей

Происшествия
Очередное дело об организации сети незаконных казино ушло в суд
Казино
Иллюстрация: (сс) deluxtrade
Казино

Чебоксары, 7 февраля 2017, 10:26 — REGNUM  В Чувашии завершено ещё одно дело об организации незаконного игорного бизнеса. Перед судом предстанет 38-летний житель Козловки, которого обвиняют в создании сети нелегальных казино. Официально злоумышленник не имел постоянного места работы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

По версии следствия, обвиняемый создал на территории Чебоксар сеть законспирированных подпольных игровых салонов из 5-ти «точек». Подпольные казино работали с августа 2015 года до июля 2016 года. следствие считает, что злоумышленник организовал там проведение азартных игр, в том числе с использованием интернета. Один из подпольных салонов действовал под видом сауны в черте Чебоксар. Согласно материалам уголовного дела, в целях конспирации игорные заведения были оборудованы видеонаблюдением для дистанционного наблюдения за их работой и недопущения нежелательных граждан. Для мобильной связи использовались и периодически менялись абонентские номера, зарегистрированные на третьих лиц.

В ходе следствия изъято 103 игровых автомата. Полученный незаконный доход следствие оценивает в 17,4 млн рублей. Злоумышленник дал признательные показания, он находится под домашним арестом. Свидетелями по делу выступили 25 человек. Наложен арест на 570 тыс. рублей, изъятых правоохранителями в одном из подпольных казино.

В СУСК также считают, что при организации незаконного игорного бизнеса он использовал контрафактные компьютерные программы, причинив ущерб правообладателю на 19 млн рублей.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере) и п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав, совершенное в особо крупном размере). Дело направлено в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Напомним, что в январе 2017 года в Чувашии была осуждена преступная группа, занимавшаяся нелегальным игорным бизнесом. Обвинительный приговор выслушали четыре молодых человека — три чебоксарца и житель Ульяновска. Злоумышленники создали на территории Чебоксар сеть законспирированных подпольных игровых салонов из четырех «точек», которые оборудовали более 184-мя компьютерами. Здесь было организовано проведение азартных игр, в том числе с использованием интернета. Полученный незаконный доход следствие оценило в 1 млн рублей.

Читайте также: Житель Ульяновска и трое чебоксарцев осуждены за игорный бизнес в Чувашии

А также: Бизнесмен в Чувашии заново открывал казино, закрытые полицией

В декабре 2016 года в Чувашии осуждена преступная группа из 10 человек, организовавшая сеть незаконных казино в республике. По данным следствия, незаконно полученный доход в результате игорного бизнеса превысил 338 млн рублей. Организаторы преступной группы получили от 3,5 лет лишения свободы, их подельники — по 2,5 года заключения.

Читайте также: В Чувашии осуждена ОПГ, заработавшая на подпольных казино 340 млн рублей

А также: Верховный суд в Чувашии оставил приговор бывшему Герою России без изменений

Напомним, дел данной категории в Чувашии стало втрое больше: если в 2015 году было возбуждено 6 уголовных дел (в Чебоксарах и Канаше), то в 2016 году их число достигло 19 (в Чебоксарах и Ядрине). Они работали под видом магазинов, интернет-кафе, букмекерских контор, дилинговых центров. Общая сумма незаконно извлеченного дохода по расследованным уголовным делам в 2015 году превысила 3,3 млн рублей, в 2016 году составила 346 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регулирование игорного бизнеса
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM
ДальнегорскПриморский крайРоссия Жизнь ИА REGNUM Происшествия
NB!
07.02.17
Российские регионы и региональная политика в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Дмитрий ОрловРейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
07.02.17
Такое нововведение абсурдно: парламентарий о запрете «встреч с депутатами»
ВолгоградРоссия Региональное законодательство Политика
NB!
07.02.17
СМИ: Трамп не сможет повлиять на союз России и Китая
ПекинКитай Китайско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
На Колыме предлагают раздавать бесплатные гектары возле населённых пунктов
МагаданМагаданская областьРоссия Выделение бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке Общество
NB!
07.02.17
Тульские СМИ ждёт административная концентрация? А затем...
ТулаРоссия Проблемы региональных СМИ Политика
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в чёрный список вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
Белый дом привел список терактов, которым СМИ в США не уделили внимания
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНичего аморального в диалоге Трампа с Путиным нет — American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
07.02.17
Нельзя снимать с Киева вину в разжигании конфликта в Донбассе — FP
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
ЧС в районе Якутии: энергетики паникуют
ЯкутскРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
07.02.17
Трамп: Власти США не обладают точной информацией о ситуации в Донбассе
ВашингтонСША Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Тимошенко намерена сменить правительство Украины
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
07.02.17
«Ситуация сложная»: Глава района в Якутии добровольно ушёл в отставку
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное