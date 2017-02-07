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Саратовскому губернатору указано на 2200 нарушений охраны окружающей среды

Происшествия
В регионе в 2016 году выявлено более 2200 нарушений в сфере соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования

Саратов, 7 февраля 2017, 10:11 — REGNUM  Правительством Саратовской области обязанность по организации проведения конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в установленный срок не исполнена, что послужило основанием для внесения губернатору Валерию Радаеву представления. По результатам его рассмотрения активизирована подготовка конкурсной документации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры 7 февраля.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица, констатировали в ведомстве.

Всего в 2016 году в сфере соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования выявлено 2,2 тыс. нарушений, опротестовано 63 незаконных правовых акта, в суды направлено 152 исковых заявления, внесено 869 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 847 лиц, по постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 126 лиц, 84 лица предостережено о недопущении нарушения закона, по материалам прокурорских проверок возбуждено 20 уголовных дел.

«В прошедшем году прокуратурой области проведена проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, которая показала распространяемость нарушений закона в рассматриваемой сфере. Установлены факты осуществления деятельности при отсутствии экспертизы промышленной безопасности, неосуществления производственного контроля, неисполнения обязанности по заключению договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта, нарушения правил промышленной безопасности, правил технической эксплуатации опасных производственных объектов и т. п.», — отметили в облпрокуратуре.

Так, по иску прокуратуры запрещена деятельность ООО «Аттика-Н», которое осуществляло эксплуатацию противопожарных и химически опасных производственных объектов в отсутствии лицензии. Безлицензионная работа предприятия и допускаемые при этом нарушения требований безопасности создавали угрозу жизни и здоровью жителей близлежащего поселка Ивановский Саратовского района, а также могло причинить экологический вред природной среде.

Многочисленные нарушения закона установлены в сфере обращения отходов. Практически всеми межгоррайпрокурорами выявлены места несанкционированного размещения отходов с нарушением требований санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства, в связи с чем приняты меры прокурорского реагирования, в том числе искового характера.

Несмотря на внесенные изменения в федеральное законодательство, направленные на совершенствование государственной модели обращения отходов, работа по их внедрению ведется несвоевременно.

Как сообщало ИА REGNUM, Указом президента РФ Владимира Путина 2017 год объявлен годом экологии и годом особо охраняемых природных территорий.

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