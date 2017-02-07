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30-градусные морозы: на трассах Ивановской области дежурят спасатели

Происшествия
В регион вернулись сильные морозы

Иваново, 7 февраля 2017, 10:09 — REGNUM  Мобильный пункт обогрева развернут на 188 километре федеральной автодороги М-7 в Ивановской области в связи с аномальными морозами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области 7 февраля.

В Ивановскую область вновь вернулись аномальные морозы. По данным синоптиков, сегодня, 7 февраля, температура воздуха в регионе днем составит от 17 до 22 градусов мороза, а в ночное время похолодает еще сильнее — до 30 градусов ниже нуля.

В связи с сильным похолоданием Главное управление МЧС России по Ивановской области вновь открыло мобильный пункт обогрева для автомобилистов, попавших в трудную ситуацию на трассе. Пункт расположен на трассе М-7, рядом с поворотом на деревню Ломы. Пункт оборудован всем необходимым, для того, чтобы водители, попавшие в трудную ситуацию, могли получить всю необходимую помощь. Теплые палатки могут принять до 30 человек одновременно. Пункт обогрева обеспечен медицинской аптечкой. Для водителей и пассажиров транспортных средств предусмотрен горячий чай. Есть возможность подзарядки мобильных устройств.

На этой же трассе расположены пять стационарных пунктов обогрева — в придорожных кафе.

По прогнозам синоптиков, сильные холода продержатся в регионе до 9 февраля.

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