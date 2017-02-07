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Сахалинец добился выплаты долга по зарплате в Страсбургском суде

Происшествия
Выплачивать долг суд обязал Российскую Федерацию

Южно-Сахалинск, 7 февраля 2017, 10:03 — REGNUM  Житель Сахалина Сергей Ким подал жалобу в Страсбург по поводу невыплаченного долга по заработной плате муниципальным предприятием «Трест жилищного хозяйства» и добился положительного решения, передает корреспондент ИА REGNUM

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Европейский суд по правам человека постановил, что государство обязано отвечать по долгам муниципальных предприятий, объявленных банкротами. Ранее Сергей Ким обращался в городской суд Южно-Сахалинска и суд вынес решение в его пользу, обязав работодателя выплатить долг. Однако решение не было выполнено — «Трест жилищного хозяйства» был объявлен банкротом и ликвидирован, — сообщило ИА Сахалинмедиа

Страсбургский суд принял решение в пользу Сергея Кима. Теперь Российская Федерация обязана не только выплатить мужчине всю задолженность по зарплате, но и возместить моральный вред. В общей сложности Ким получит 3,3 тысячи евро.

Страсбург фактически выправил изменяющуюся практику Верховного суда России — Гражданский кодекс РФ ограничивает субсидиарную ответственность юридических лиц по их долгам. Собственники, в том числе и государственные органы, обязаны их выплачивать лишь в том случае, если доказано, что именно их деятельность привела к краху предприятия.

Отстаивая свою позицию в Страсбурге, Сергей Ким настаивал на том, что «Трест» в котором он работал, контролировался органами власти, то есть, государством. И, по его убеждению, именно государство должно теперь отвечать по долгам.

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В Страсбургском суде представитель России Георгий Матюшкин настаивал на том, что упомянутый сахалинский «Трест жилищного хозяйства» был коммерческим предприятием и действовал независимо от органов власти. Однако судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что, поскольку, местные органы власти, то есть, государство, распорядились имуществом данного предприятия, они тем самым признали, что компания находится под государственным контролем.

Подобное решение в отношении Российской Федерации ЕСПЧ принимает не впервые. В апреле прошлого года он вынес аналогичные решения по долгам российских МУПов на общую сумму в 178 тысяч евро, — сообщало РАПСИ

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ИА REGNUM сообщало, что невыплаты заработной платы стали настоящим бедствием для Сахалинской области. Региональные власти борются с этим явлением, однако ситуация слишком сложна и запущена, чтобы быть решенной в короткие сроки. Самые большие проблемы с выплатой зарплат сложились в торговом и рыбопромысловом флоте. Ненамного лучше обстоят дела в коммунальном хозяйстве. Скандал с невыплатой зарплат на рыбокомбинате «Островной» стал достоянием широкой общественности и лишь благодаря вмешательству президента России Владимира Путина люди смогли получить свои деньги.

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