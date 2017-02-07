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Снежный шторм замёл трассу между Ростовской областью и Волгоградом

Происшествия
Автодорога на замке для пассажирского транспорта

Ростов-на-Дону, 7 февраля 2017, 09:53 — REGNUM  

Снежный шторм осложнил автомобильное движение в Ростовской области. Из-за ударивших морозов и снега для пассажирского транспорта закрыта трасса между Ростовом-на-Дону и Волгоградом. Об этом ИА REGNUM 7 февраля проинформировали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что проехать нельзя на участке автодороги «Котельниково — Песчанокопское» с 43 по 190 км. На месте патрулируют инспекторы ГИБДД.

Напомним, в конце прошлой недели региональное управление МЧС предупредило о том, что Ростовскую область накроет снегом. Синоптики прогнозировали сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, туман и сильные порывы ветра. На самых опасных участках трасс работают пункты обогрева. Установлено шесть мобильных палаток в Каменском, Морозовском, Красносулинском, Октябрьском, Аксайском и Неклиновском районах.

Ранее по теме: МЧС предупреждает: Ростовскую область завалит снегом

Экстремальные выходные: в Ростовскую область пришли суровые морозы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января на Дону чуть не замерзли пассажиры автобуса, следовавшего из Луганска в Анапу. У него заглох двигатель. Вызволить транспортное средство удалось спасателям благодаря специальным эвакуаторам. Затем автобус в специальном помещении прогрели и только тогда мотор вновь заревел. В это время все 18 пассажиров по желанию на попутном транспорте отправились в Новошахтинск и вернулись обратно в Луганск.

Читайте ранее в этом сюжете: На Дону чуть не замерзли пассажиры автобуса сообщением Луганск – Анапа

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