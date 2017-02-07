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Покушение на экс-главу МВД Зауралья: впереди новый суд

Происшествия
Обвиняемый полностью признал вину и его дело было выделено в отдельное производство

Екатеринбург, 7 февраля 2017, 10:00 — REGNUM  В Екатеринбурге уголовное дело в отношении 52-летнего Игоря Казакова, обвиняемого в соучастии в покушении на убийство бывшего начальника УМВД Курганской области Бориса Тимониченко, передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Вместе с этим ему инкриминируется пособничество в умышленном уничтожении чужого имущества, а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, его дело было выделено в отдельное производство.

По версии следствия, Игорь Казаков оказывал пособничество Олегу Дудко, другому обвиняемому в покушении на убийство. Он подвёз его на машине к месту преступления, а затем, дождавшись сообщника, вместе с ним скрылся.

Также Игорь Казаков обвиняется в соучастии в поджоге автомобиля в апреле 2015 года. Он также подвозил до места преступления своего подельника. В тот день Олег Дудко, как считает следствие, при помощи бензина сжёг машину гражданина, у которого возник конфликт с его сожительницей. Таким образом, обвиняемый решил отомстить потерпевшему.

Более того, в ходе обыска 22 февраля 2016 года сотрудниками правоохранительных органов у Игоря Казакова было изъято синтетическое наркотическое вещество, которое он приобрёл накануне с целью употребления, говорят следователи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, резонансное покушение на убийство Бориса Тимониченко было совершено по его месту жительства утром 19 февраля 2016 года в подъезде одного из домов по улице Родонитовой в Екатеринбурге. Олег Дудко подкараулил потерпевшего в подъезде в момент его выхода из квартиры и произвел из огнестрельного оружия выстрел ему в голову. Пуля прошла на вылет и не задела мозг. Борис Тимониченко был своевременно доставлен в городскую больницу и прооперирован. Впоследствии правоохранительные органы установили подозреваемых и задержали их.

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