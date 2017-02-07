В Пакистане сорван теракт движения «Талибан»

Исламабад, , 09:40 — REGNUM Полиция Пакистана сорвала террористический акт, спланированный боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-западе страны, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в городе Банну, в котором боевики попытались совершить подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов открыли по нему огонь, несмотря на это, смертнику удалось протаранить главные ворота полицейского участка.

Водитель, которому было около 20 лет, умер в результате взрыва. Двое полицейских получили ранения. Представитель исламистского движения в Пакистане Мохаммад Хурасани взял ответственность за теракт.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в Афганистане в среде пуштунов. Частично его влияние распространилось на территорию Пакистана Вазиристан, с 2004 года здесь было объявлено о создании исламского государства Вазиристан. Несмотря на то, что данное квазигосударственное образование было уничтожено, часть территорий северного Пакистана по-прежнему контролируется «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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