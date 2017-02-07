В Кемеровской области ищут пропавшего 10-летнего ребенка

Мальчик ушел в школу в городе Тайга около 8:30 по местному времени, однако на учебе он не появился, домой не вернулся

Тайга, Кемеровская область, , 09:23 — REGNUM В Кемеровской области по факту исчезновения 10-летнего мальчика СКР возбудил уголовное дело, ведутся поиски ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Мальчик ушел в школу в городе Тайга около 8:30 по местному времени, однако на учебе он не появился, домой не вернулся. Телефон ребенок оставил дома на столе.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство малолетнего». Следователи опрашивают одноклассников и учителей ребенка, кондукторов и водителей общественного транспорта, отрабатывается причастность к преступлению ранее судимых лиц.

Кроме того, осматриваются подвалы, подъезды и чердаки жилых домов. В поисках пропавшего ребенка принимают участие волонтеры, полиция и МЧС. Приметы пропавшего: рост — 115−120 сантиметров, худощавое телосложение, плечи опущенные.

В день исчезновения он был одет в синюю куртку, синие джинсы и черные ботинки, ребенок носит очки. Граждан, располагающих информацией о местонахождении школьника, просят обращаться по телефонам в Тайге: 8 (38 448) 2−19−42, 2−19−05, 2−19−06 или 02.