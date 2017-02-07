В Чувашии осудили вандала, «побившего» палкой памятник Ленину

Чебоксары, , 09:21 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор вандалу, который повредил в Канаше памятник В. И. Ленину. Его привлекли к уголовной ответственности и назначили 250 часов обязательных работ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 июля 2016 года в Канаше. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на площади им. Ленина. «Вооружившись деревянной палкой, он нанес несколько ударов по памятнику В. И. Ленину», — говорят в надзорном ведомстве. В результате происшествия часть фрагментов скульптуры откололась. Сумма ущерба, причинённого муниципального бюджету, оценена в 30 тыс. рублей.

Ранее в полиции отмечали, что «наутро, протрезвев», злоумышленник не смог объяснить свой поступок. Мужчина свою вину в совершении преступления признал, уголовное дело рассмотрено в особом порядке без проведения судебного разбирательства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм, по признаку порчи имущества в общественных местах»), ему назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ. Приговор мирового судьи вступил в законную силу.

Отметим, что памятники Ленину в Чувашии периодически подвергаются актам вандализма. Последний случай был в 2014 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM , в Чебоксарах первокурсник разрисовал в жёлто-голубые тона памятник В. И. Ленину на улице Текстильщиков. Свой поступок он объяснил хулиганскими мотивами. Суд назначил вандалу 1 тыс. рублей штрафа.