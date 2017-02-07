Крупный пожар в Самаре: жилой дом тушили 23 огнеборца

Самара, , 09:19 — REGNUM 6 февраля в 19:06 в Куйбышевском районе Самары в Долотном переулке произошел пожар, горели домашние вещи на площади 20 кв.м., сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС региона.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 23 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар ликвидирован в 19:34. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

По некоторым данным из жилого дома были эвакуированы не менее 50 человек.