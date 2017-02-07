В Москве неизвестные украли у безработного сумку с 10 млн рублей Происшествия На 46-летнего жителя Москвы напали несколько мужчин

Москва, , 09:08 — REGNUM В Москве неизвестные отобрали под угрозой пистолета у безработного мужчины сумку с 10 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу. Инцидент произошел на Зеленоградской улице в районе Ховрино. На 46-летнего жителя Москвы напали несколько мужчин, отобрав сумку, они скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ведется розыск преступников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.