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В Москве неизвестные украли у безработного сумку с 10 млн рублей

Происшествия
На 46-летнего жителя Москвы напали несколько мужчин

Москва, 7 февраля 2017, 09:08 — REGNUM  В Москве неизвестные отобрали под угрозой пистолета у безработного мужчины сумку с 10 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошел на Зеленоградской улице в районе Ховрино. На 46-летнего жителя Москвы напали несколько мужчин, отобрав сумку, они скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ведется розыск преступников.

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