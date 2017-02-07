Автомобиль охранной фирмы разорвало о столб под Петербургом

Санкт-Петербург, , 09:07 — REGNUM Тяжелая дорожная авария произошла в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в ночь на 7 февраля. Легковой автомобиль Ford (предположительно, модель Focus) в результате столкновения со столбом оказался полностью уничтожен: машину буквально намотало на препятствие.

По имеющимся данным, водитель автомобиля погиб на месте.

«В Ломоносове ночью примерно на 180 км. ч форд об столб, без шансов», — написал один из очевидцев случившегося в популярной городской группе в соцсети.

Логотип, сохранившийся на остатках автомобиля, говорит о том, что он мог принадлежать частному охранному предприятию «Щит 24». Оно занимается, в том числе, охраной загородных коттеджей, которых немало в пригородной части Санкт-Петербурга, где произошла автокатастрофа.