В Амурской области выясняют причину схода с рельсов девяти вагонов с углём

Благовещенск, , 08:27 — REGNUM В Амурской области на железнодорожном перегоне произошло ЧП: с рельсов сошли девять вагонов грузового поезда. Никто в ходе инцидента не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

«7 февраля 2017 года в 3:12 по московскому времени на перегоне Клепиково — Первопроходцы Тындинского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 9 хвостовых вагонов грузового поезда», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в составе находилось 60 вагонов. Никакой экологической угрозы в связи со случившемся нет. В результате ЧП никто не пострадал.

Уточняется, на место ЧП со станций Верхнезейск и Тында направлены восстановительные поезда. Причины случившегося устанавливаются.

Сошедшие с рельсов вагоны заполнены углём. Авария произошла на 2598 километре перегона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

«На 2598 км перегона Клепикова — Первопроходца произошёл сход вагонов с углем грузового состава, в котором 60 вагонов, следовавшего сообщением ст. Тында — ст. Верхнезейск», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в центре города Саффолк (штат Вирджиния, США) сошёл с рельсов грузовой состав. Никто не пострадал.

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