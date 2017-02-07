Вторник, 07 Февраля 2017 года
09:47:03 МСК

В Амурской области выясняют причину схода с рельсов девяти вагонов с углём

Происшествия
На место ЧП выехали аварийно-восстановительные поезда

Благовещенск, 7 февраля 2017, 08:27 — REGNUM  В Амурской области на железнодорожном перегоне произошло ЧП: с рельсов сошли девять вагонов грузового поезда. Никто в ходе инцидента не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

«7 февраля 2017 года в 3:12 по московскому времени на перегоне Клепиково — Первопроходцы Тындинского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 9 хвостовых вагонов грузового поезда», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в составе находилось 60 вагонов. Никакой экологической угрозы в связи со случившемся нет. В результате ЧП никто не пострадал.

Уточняется, на место ЧП со станций Верхнезейск и Тында направлены восстановительные поезда. Причины случившегося устанавливаются.

Сошедшие с рельсов вагоны заполнены углём. Авария произошла на 2598 километре перегона, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

«На 2598 км перегона Клепикова — Первопроходца произошёл сход вагонов с углем грузового состава, в котором 60 вагонов, следовавшего сообщением ст. Тында — ст. Верхнезейск», — уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в центре города Саффолк (штат Вирджиния, США) сошёл с рельсов грузовой состав. Никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Грузовой поезд сошел с рельсов в городе Саффолк

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Инга СлажинскайтеКрушение Ту-104 под Ленинградом: моряки, ушедшие в небо
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Происшествия
NB!
07.02.17
Леонид НерсисянНовые военные технологии и новое оружие России: что ждёт нас в 2017 году?
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
07.02.17
Эстония включила ИА REGNUM в «чёрный список» вражеских СМИ
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
07.02.17
Елена ХаненковаЖалобы демократов США: «Израильский заговор управляет Трампом»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
07.02.17
Рейтинг банков: Китайский ICBC признан самым дорогим брендом в мире
ЛондонВеликобритания Банковское дело Экономика
NB!
07.02.17
«Расти рублю не даст Минфин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
«Нефти стоит беспокоиться»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
07.02.17
В КНР началась разработка высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Казань
ПекинКитай Проект ВСМ "Москва—Казань" Техника
NB!
07.02.17
«Рубль рискует отступить из-за цен на нефть»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
07.02.17
Максим ИсаевНичего аморального в диалоге Трампа с Путиным нет — American Conservative
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
07.02.17
Нельзя снимать с Киева вину в разжигании конфликта в Донбассе — FP
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Карина СаввинаСуфражетки и король: Женщины побеждают парламент
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
07.02.17
Трамп: Власти США не обладают точной информацией о ситуации в Донбассе
ВашингтонСША Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Тимошенко намерена сменить правительство Украины
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
07.02.17
«Ситуация сложная»: Глава района в Якутии добровольно ушёл в отставку
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Глава Бурятии досрочно ушел в отставку
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Журналист Fox News обещает извиниться перед Путиным после 2023 года
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
07.02.17
«Объективная картина Трампа не позволила Порошенко улыбаться в 33 зуба»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
The Daily Express: «Кремль ждет наступления Киева в Донбассе»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Райкин: Россия — «некрофильское государство» без «нравственной прививки»
МоскваРоссия Цензура в искусстве и шоу-бизнесе Общество
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
ещё главное