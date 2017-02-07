В Турции произошло новое землетрясение

Анкара, , 08:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник, 7 февраля, в провинции Чанаккале на западе Турции. Об этом сообщает «Агентство Анадолу» со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

«Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 02.24 по местному времени (05.24 мск), располагался в Эгейском море у берегов района Айваджик, — говорится в сообщении. — Очаг залегал на глубине 6,65 км».

В настоящее время местные власти уточняют информацию о разрушениях и пострадавших.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 февраля у западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, пострадавших и разрушений нет. Эпицентр находился в 26 км от города Айваджык (156 километров от Измира).

Угроза цунами не объявлялась.

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