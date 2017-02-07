Вторник, 07 Февраля 2017 года
08:15:42 МСК

В Волгограде погиб подросток: следствие предполагает суицид

Происшествия
Школьник на учёте в органах системы профилактики не состоял

Волгоград, 7 февраля 2017, 08:06 — REGNUM  В Волгограде погиб подросток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 7 февраля, одной из версий смерти школьника следствие называет самоубийство.

Также по теме: Следователи озвучили версии гибели школьницы в Волжском

Попытка суицида: Врачи борются за жизнь школьника из Волжского

Соответствующее послание, которое он оставил на стене лестничной клетки, свидетельствует в пользу именно этой версии, добавили в СКР.

Трагедия произошла накануне в Краснооктябрьском районе Волгограда. 14-летний мальчик возвращался из школы с двумя приятельницами. В какой-то момент попросил их подождать на улице, а сам поднялся на 16-ый этаж жилого дома.

Тело мальчика было обнаружено около жилого дома по улице 39-й Гвардейской Дивизии. Что именно послужило мотивом для такого поступка, предстоит выяснить дознавателям. Следствие проводит проверку.

Известно, что погибший подросток характеризовался положительно. В поле зрения органов системы профилактики не попадал, на специализированных учетах не состоял.

Добавим, что только за первые шесть месяцев прошлого года в России свели счеты с жизнью 350 детей. Это без учета попыток совершения самоубийств. В 2015 году в РФ было зарегистрировано более 460 суицидов детей. По данным СКР, эта цифра превышает общемировые в три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, только за прошлый год в Волгоградской области погибли как минимум четверо несовершеннолетних, еще один пытался расстаться с жизнью, но его удалось спасти. Во всех случаях основной версией смерти детей стал суицид.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Волгоградом выясняют причины самоубийства 13-летнего школьника

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Самоубийства детей и подростков
Главное сегодня
NB!
07.02.17
Карина СаввинаСуфражетки и король: Женщины побеждают парламент
ЛондонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
07.02.17
ЧС в районе Якутии: энергетики паникуют
ЯкутскРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
07.02.17
Трамп: Власти США не обладают точной информацией о ситуации в Донбассе
ВашингтонСША Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Тимошенко намерена сменить правительство Украины
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
07.02.17
«Ситуация сложная»: Глава района в Якутии добровольно ушёл в отставку
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
Глава Бурятии досрочно ушел в отставку
Улан-УдэРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
07.02.17
«Объективная картина Трампа не позволила Порошенко улыбаться в 33 зуба»
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
07.02.17
Григорий ГаранинКитай и Россия в борьбе за казахстанские земли: Казахстан за неделю
АстанаКазахстан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
06.02.17
The Daily Express: «Кремль ждет наступления Киева в Донбассе»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Райкин: Россия — «некрофильское государство» без «нравственной прививки»
МоскваРоссия Цензура в искусстве и шоу-бизнесе Общество
NB!
06.02.17
«В 2017 году нефть новых ресурсов для роста не даст»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
06.02.17
«Советский Союз ещё не распался»
Великий НовгородРоссия Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Политика
NB!
06.02.17
«Трамп готов взяться за улаживание конфликта Москвы и Киева»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
Итоги 2016: «Cтарый мейнстрим разрушен, нового видения будущего нет»
МоскваРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
06.02.17
Почему парламентские выборы в Армении хотят провести раньше срока
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
06.02.17
ФСБ ещё раз прояснила ситуацию с белорусской границей
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
06.02.17
Военный Донбасс: ВСУ испытали беспилотник «Лелека» и перегруппировали силы
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
06.02.17
В России может исчезнуть безлимитный мобильный интернет
МоскваРоссия Интернет Техника
NB!
06.02.17
«Новая модель теплоснабжения повысит тарифы на 80%»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
06.02.17
Уважать интересы Администрации, Карл! Оппозиция в секс-шопе: обзор Чувашии
ЧебоксарыРоссия Обзор главных событий недели в Чувашии Общество
NB!
06.02.17
Медведев: наконец-то пенсии начнут расти реально, а не номинально
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
06.02.17
В Нижнем Новгороде от дома, где «в людях» жил Горький, остались лишь стены
Нижний НовгородРоссия Судьба архитектурного наследия Происшествия
ещё главное