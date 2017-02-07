В Волгограде погиб подросток: следствие предполагает суицид

Школьник на учёте в органах системы профилактики не состоял

Волгоград, , 08:06 — REGNUM В Волгограде погиб подросток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 7 февраля, одной из версий смерти школьника следствие называет самоубийство.

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Попытка суицида: Врачи борются за жизнь школьника из Волжского

Соответствующее послание, которое он оставил на стене лестничной клетки, свидетельствует в пользу именно этой версии, добавили в СКР.

Трагедия произошла накануне в Краснооктябрьском районе Волгограда. 14-летний мальчик возвращался из школы с двумя приятельницами. В какой-то момент попросил их подождать на улице, а сам поднялся на 16-ый этаж жилого дома.

Тело мальчика было обнаружено около жилого дома по улице 39-й Гвардейской Дивизии. Что именно послужило мотивом для такого поступка, предстоит выяснить дознавателям. Следствие проводит проверку.

Известно, что погибший подросток характеризовался положительно. В поле зрения органов системы профилактики не попадал, на специализированных учетах не состоял.

Добавим, что только за первые шесть месяцев прошлого года в России свели счеты с жизнью 350 детей. Это без учета попыток совершения самоубийств. В 2015 году в РФ было зарегистрировано более 460 суицидов детей. По данным СКР, эта цифра превышает общемировые в три раза.

Как сообщало ИА REGNUM, только за прошлый год в Волгоградской области погибли как минимум четверо несовершеннолетних, еще один пытался расстаться с жизнью, но его удалось спасти. Во всех случаях основной версией смерти детей стал суицид.

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