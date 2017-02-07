В Москве маньяк с ножом напал на школьника в парке
На мужчине была черная куртка с капюшоном, лицо закрыто шарфом
Москва, 7 февраля 2017, 07:51 — REGNUM Девятиклассник стал жертвой нападения неизвестного на северо-западе Москвы. Подросток шел в школу через парк, когда на него набросился вооруженный ножом мужчина, сообщает 7 февраля «Лайф».
Инцидент случился в районе метро «Щукинская». Мальчик сумел вырваться из рук нападавшего и убежать. Прибывшие на место медики обнаружили у школьника порез руки. Мальчику оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался.
Злоумышленника разыскивают правоохранители. Как рассказал пострадавший школьник, на вид нападавшему от 25 до 30 лет, рост 175−180 см. На мужчине была черная куртка с капюшоном, лицо закрыто шарфом.
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