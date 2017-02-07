В дагестанском селе Анди введен режим КТО

В населенном пункте ищут боевиков и их пособников

Махачкала, , 07:39 — REGNUM В селе Анди Ботлихского района Дагестана действует режим контртеррористической операции. Об этом сообщает представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета, передают 7 февраля «Вести».

Режим КТО был объявлен согласно решению, принятому в 06:30. В настоящее время в селе ищут боевиков и их пособников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января режим КТО был введен в двух селах Цумадинского района Дагестана, а 29 января — в городе Хасавюрте. Итогом операции в Хасавюрте стала нейтрализация трех бандитов.