На Камчатке поймали педофила, которого искали полгода

Петропавловск-Камчатский, , 07:31 — REGNUM В столице Камчатки правоохранительные органы задержали 30-летнего местного жителя, который признался в противоправных действиях в отношении маленьких девочек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР, его искали с августа, когда и поступило первое сообщение о развратных действиях в отношении девочки.

Сейчас мужчина уже признался в нескольких эпизодах, показывает места, откуда следил за детьми или где к ним приставал, и дает признательные показания. Вскоре будет решен вопрос о его аресте.

По словам следователей, в августе и сентябре 2016 года было совершено несколько преступлений. «Подозреваемый, находясь в лесном массиве вблизи дома №19 по бульвару Рыбацкой Славы, в подъездах многоквартирных домов, расположенных по улице Владивостокской, Чубарова и проспекту Карла Маркса, совершил развратные действия в отношении четырех девочек в возрасте от 10 до 13 лет», — отмечают следователи.

Нападавшего не могли долго найти. Ориентировки на него рассылали во все СМИ полуострова, но в итоге оперативникам удалось выйти на злоумышленника. По факту иных действий сексуального характера и развратных действий возбуждено и расследуется уголовное дело.