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Суд отказал Росприроднадзору в остановке порта Ванино

Происшествия
Вместо приостановки деятельности на 90 суток «пылящему» порту назначен штраф

Ванино, Хабаровский край, 7 февраля 2017, 06:21 — REGNUM  Ванинский районный суд отказал Тихоокеанскому морскому управлению Росприроднадзора в удовлетворении иска об остановке работы ОАО «Ванинский морской торговый порт» на 90 суток. В качестве наказания за нарушение природоохранного законодательства предприятие заплатит штраф, передает корреспондент ИА REGNUM

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Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора направило в суд протокол об административном правонарушении ОАО «Порт Ванино» по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), заявив, что в течение последнего года ОАО «Порт Ванино» — как юридическое лицо — четыре раза привлекалось к административной ответственности за экологические нарушения, при этом «продолжало нарушать природоохранное законодательство в области охраны атмосферного воздуха».

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Ванинский районный суд отказал Росприроднадзору в иске о приостановке порта на 90 суток. Вместо этого предприятие заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей. Суд также подтвердил остановку дробильных машин в порту — основных источников пыли и шума.

ИА REGNUM сообщало, что на протяжении нескольких лет, с момента продажи государственного контрольного пакета акций ОАО «Порт Ванино» компании «Мечел» в Ванино не утихают волнения по поводу загрязнения портом атмосферного воздуха угольной пылью. Первый митинг протеста прошел в Ванино в мае 2013 года. Тогда в ситуацию вмешался губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, обязав порт разработать и реализовать собственную программу экологической безопасности. Программа не была реализована, что вновь вызвало протесты. Вторая по счету программа порта была утверждена краевым правительством в 2016 году и также не была реализована. В результате ванинцы вновь вышли на митинг. Поддержать их приехали депутаты Законодательной думы Хабаровского края, Государственной думы РФ, представители политических партий и экологических организаций. Сегодня порт Ванино обещает направить на проведение природоохранных мероприятий 70 миллионов рублей и устранить все причины загрязнения окружающей среды.

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