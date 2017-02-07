На Камчатке возбуждено дело против иностранца за незаконную добычу краба

Иностранное браконьерское судно нанесло ущерб водным биоресурсам России на сумму более чем в 5,5 млн рублей

Петропавловск-Камчатский, , 03:18 — REGNUM Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 54-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья по факту незаконной добычи синего краба. Об этом сообщает пресс-служба надхорного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что фигурантом дела стал капитан иностранного морского судна «Вирил», судовладельцем которого является компания «Норд Карго Сервис СА» (государство Белиз, порт приписки судна — Республика Того).

«Иностранное судно незаконно осуществляло разработку природных ресурсов континентального шельфа России. В отсутствие разрешительных документов под руководством капитана экипаж судна добывал, хранил и транспортировал почти 13,5 тысяч экземпляров краба синего в живом виде до момента пресечения его деятельности 26 января этого года в открытом море Тихого океана», — говорится в сообщении.

Причиненный преступными действиями ущерб водным биоресурсам России оценён более чем в 5,5 млн рублей. Выловленные крабы были выпущены в естественную среду обитания, а браконьерское судно препровождено пограничниками в Авачинскую бухту.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 253 УК России «Разработка природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимая без соответствующего разрешения».

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