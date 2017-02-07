При взрыве в центре Кёльна пострадали несколько человек

Кёльн, Германия, , 02:22 — REGNUM Немецкая полиция расследует обстоятельства взрыва произошедшего вечером 6 февраля в центре Кёльна, передаёт Bild.

Сообщается, что взрыв произошёл около 19:30 по местному времени (21:30 мск) в подвале здания, где расположена студия звукозаписи.

В результате взрыва есть несколько пострадавших, точное количество которых уточняется.

По предварительной информации, в помещении произошёл взрыв бытового газа. На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.