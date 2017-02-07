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В Греции эвакуируют жителей Салоник из-за бомбы времен Второй мировой войны

Происшествия
Попытки безопасно удалить бомбу из жилого района не увенчались успехом
Белая башня, Салоники Белая башня, Салоники

Салоники, Греция, 7 февраля 2017, 01:26 — REGNUM  Жителей Салоник, второго по размеру города Греции, намерены эвакуировать в связи необходимостью детонации бомбы времен Второй мировой войны, передает Associated Press 7 февраля.

Сообщается, что власти проведут эвакуацию жителей в радиусе 2 км от места взрыва — всего около 60 тыс. человек.

Бомба времен Второй мировой войны была найдена на глубине 5 метров в районе железнодорожного вокзала в западной части города Салоники во время работ по расширению подземных резервуаров газовой станции. Попытки безопасно удалить бомбу из жилого района не увенчались успехом.

Читайте ранее в этом сюжете: Два моста в Лондоне перекрыты из-за бомбы времён Второй мировой войны

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