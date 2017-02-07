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Маньяк-убийца пенсионерок в Поволжье может быть жителем Удмуртии

Происшествия
На счету злоумышленника более 30 преступлений, совершенных в 2011-2012 годах
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ижевск, 7 февраля 2017, 00:47 — REGNUM  Преступник, совершавший убийства пожилых женщин в течение нескольких лет на территории Приволжского федерального округа, может быть жителем Удмуртии. Об этом заявил заместитель руководителя главного управления криминалистики Следственного комитета России Иван Стрельцов, сообщает портал «Сусанин».

По словам Стрельцова, следствие не исключает, что преступник имеет «некие списки» пожилых женщин. Также он сообщил, что вознаграждение за информацию о местонахождении преступника увеличили до 3 млн рублей.

Напомним, в 2014 году Самарское Следственное управление СКР заявляло о вознаграждении в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2011 по 2012 год на территории Приволжского федерального округа совершено свыше 30 убийств женщин преклонного возраста. Во всех случаях жертвами преступлений были одиноко проживающие в домах — «хрущевках» женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Злоумышленник, используя их доверие, представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где совершал удушение потерпевших. Похищение имущества потерпевших после их убийства для подозреваемого приоритетным не являлось.

Последние три убийства пожилых женщин 25−27 сентября 2012 года были совершены в Уфе. Следствие располагает видеозаписью с изображением потенциального подозреваемого, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде одной из жертв. Кроме того, имеется фоторобот данного лица, составленный одним из свидетелей, и совпадающий с изображенным на видео.

Читайте ранее в этом сюжете: Самарское СУ СКР предлагает 1 млн рублей за помощь в поимке маньяка-душителя

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