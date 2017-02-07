В Москве задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена

Убийство было совершено накануне на Малой Филевской улице

Москва, , 23:48 — REGNUM Столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба главного управления СК РФ по Москве.

Убийство 58-летнего предпринимателя было совершено накануне на Малой Филевской улице. Мужчину ударили по голове арматурой, а затем добили дубиной по голове.

Бизнесмен получил серьезные травмы, от которых скончался в карете скорой помощи, несмотря на усилия медиков.

Сегодня правоохранители задержали подозреваемого в этом убийстве. Уточняется, что задержан некто Юрий Бородкин 1982 года рождения. Следствие продолжается.