В Москве задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена
Убийство было совершено накануне на Малой Филевской улице
Москва, 6 февраля 2017, 23:48 — REGNUM Столичные правоохранители задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба главного управления СК РФ по Москве.
Убийство 58-летнего предпринимателя было совершено накануне на Малой Филевской улице. Мужчину ударили по голове арматурой, а затем добили дубиной по голове.
Бизнесмен получил серьезные травмы, от которых скончался в карете скорой помощи, несмотря на усилия медиков.
Сегодня правоохранители задержали подозреваемого в этом убийстве. Уточняется, что задержан некто Юрий Бородкин 1982 года рождения. Следствие продолжается.
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