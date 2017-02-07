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27 полицейских получили ранения во время столкновений в Марокко — СМИ

Происшествия
Сотни человек вышли на улицы города Эль-Хосейма

Рабат, 6 февраля 2017, 23:38 — REGNUM  В результате столкновений митингующих с правоохранительными органами на севере Марокко 27 офицеров полиции получили ранения, сообщает 6 февраля Reuters.

Сотни человек вышли на улицы города Эль-Хосейма и ряда других городов, чтобы отпраздновать годовщину смерти вождя антиколониального движения Абд эль-Керима.

Митинг не был санкционирован властями, поэтому сотрудники полиции предприняли меры для разгона собравшихся. Правоохранительные органы сообщили, что митингующие начали бросать в полицейских камни.

Митингующие заявили, что несколько человек получили ранения.

Напомним, Абд эль-Керим проживал на севере Марокко, он боролся против испанской и французской колониальной оккупации в 1920-е годы и выступал против правящей элиты Марокко. Абд эль-Керим умер 6 февраля 1963 года в Египте, находясь в изгнании.

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