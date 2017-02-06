В Сальвадоре задержали 22 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков

Сан-Сальвадор, , 21:36 — REGNUM Правоохранительные органы Сальвадора арестовали 22 рыбака, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков, сообщает 6 февраля Reuters.

Полиция изъяла автомобили, катера и оружие. Задержанные подозреваются в доставке наркотиков по приказу Франческо Монроя, бывшего гватемальского военнослужащего, обвиняемого в контрабанде наркотиков для мексиканского наркокартеля Синалоа, крупнейшего наркокартеля Мексики.

Напомним, в прошлом году правоохранительные органы Сальвадора изъяли две партии наркотиков, общий размер которой составил 400 килограмм. Полиция считает, что наркотики направлялись из Эквадора через территориальные воды Сальвадора в муниципалитет Истапа, расположенный в Гватемале.

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