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В следственном изоляторе Мурманске двое покончили жизнь самоубийством

Происшествия
В рамках процессуальной проверки следствием будет дана юридическая оценка действиям работников следственного изолятора города Мурманска

Мурманск, 6 февраля 2017, 21:24 — REGNUM  По данным следствия, 02 января 2017 года двое мужчин, 1982 и 1977 годов рождения, содержащихся в помещении ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области, совершили самоубийства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

По результатам проведенной процессуальной проверки, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием данных, свидетельствующих о насильственном характере наступления их смерти.

В настоящее время, в ходе проводимой доследственной проверки, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области устанавливается наличие либо отсутствие в действиях сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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