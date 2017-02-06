В Индии зафиксировано землетрясение 5,6
Нью-Дели, 6 февраля 2017, 20:54 — REGNUM На севере индии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, согласно данным Геологической службы США (USGS), сообщает 6 февраля Reuters.
Землетрясение произошло в северном индийском штате Уттаракханд. Подземные толчки ощущались в нескольких районах северной Индии, включая Нью-Дели, столицу страны, сообщили местные СМИ.
Напомним, 4 февраля USGS сообщила, что в восточном индийском штате Манипур произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился в районе границы с Мьянмой на глубине 10 километров.
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