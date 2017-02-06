В Индии зафиксировано землетрясение 5,6 Происшествия Эпицентр находился в штате Уттаракханд

Нью-Дели, , 20:54 — REGNUM На севере индии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, согласно данным Геологической службы США (USGS), сообщает 6 февраля Reuters. Землетрясение произошло в северном индийском штате Уттаракханд. Подземные толчки ощущались в нескольких районах северной Индии, включая Нью-Дели, столицу страны, сообщили местные СМИ. Напомним, 4 февраля USGS сообщила, что в восточном индийском штате Манипур произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился в районе границы с Мьянмой на глубине 10 километров. Читайте ранее в этом сюжете: В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

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