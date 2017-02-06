Во Франции офицер полиции изнасиловал 22-летнего мужчину

Париж, , 19:45 — REGNUM Офицеру французской полиции предъявлено обвинение в изнасиловании 22-летнего мужчины, сообщает 6 февраля Associated Press.

Потерпевший был госпитализирован после того, как сотрудник правоохранительных органов совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера с применением спецсредства — полицейской дубинки, заявил адвокат потерпевшего Эрик Дюпонд-Моретти.

Расследование правонарушения должно пройти «четко и без какой-либо двусмысленности», заявил министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру.

В качестве поддержки пострадавшего граждане Франции провели марш.

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