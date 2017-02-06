Под Екатеринбургом разбился рейсовый автобус
10 человек получили травмы
Ревда, Свердловская область, 6 февраля 2017, 19:26 — REGNUM В Свердловской области рейсовый автобус №151, двигавшийся из Екатеринбурга в Ревду, попал в ДТП. Восемь его пассажиров получили травмы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы Главного управления МВД России по региону Валерий Горелых.
ДТП произошло днём 6 февраля. Столкнулись четыре транспортных средства. По предварительным данным, травмы получили 10 человек, из них восемь — пассажиры автобуса. Самые серьезные травмы у водителей автобуса и «Опеля». Среди пострадавших — 16-летняя девушка.
Пострадавшие были доставлены в травмпункт. По факту ДТП начата проверка.
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