Пограничники Мьянмы обстреляли рыболовное судно Бангладеш — СМИ

Один человек погиб, еще двое получили ранения

Дакка, , 19:08 — REGNUM Сотрудники пограничного контроля Мьянмы открыли огонь по рыболовецкому судну Бангладеш, сообщает 6 февраля Agence France-Presse.

Инцидент произошел недалеко от штата Ракхайн на реке Наф, по которой проходит граница двух государств. После обстрела судно вернулось в приграничный город Текнаф. Один человек погиб, еще двое получили ранения, заявили представители полиции Бангладеш.

Рыбаки сказали, что пограничники Мьянмы открыли огонь без предупреждения, заявил начальник местной полиции Икбал Хоссейн.

Напомним, с октября прошлого года из бирманского штата Ракхайн в Бангладеш прибыло около 70 тыс. мусульман рохинджа.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственные войска Мьянмы вошли в пограничный штат Ракхайн после того, как в октябре 2016 года неизвестные атаковали три пограничных поста на северо-западе страны. Пограничники уничтожили восемь боевиков из примерно 200 нападавших.

После этого начались столкновения между буддистским большинством и мусульманским меньшинством страны.

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