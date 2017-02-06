В Альпах при сходе лавины погиб гражданин России

Париж, , 18:56 — REGNUM Во французских Альпах при сходе снежной лавины погиб гражданин России, сообщает посольство РФ в Париже.

Погибший катался на лыжах в горах во французском департаменте Савойя. Теперь поступило официальное подтверждение его гражданской принадлежности.

Ранее ряд СМИ опубликовали сообщение о гибели лыжника, предположив, что он может являться гражданином России.

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