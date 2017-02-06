В Альпах при сходе лавины погиб гражданин России
Лыжник погиб во французском департаменте Савойя
Париж, 6 февраля 2017, 18:56 — REGNUM Во французских Альпах при сходе снежной лавины погиб гражданин России, сообщает посольство РФ в Париже.
Погибший катался на лыжах в горах во французском департаменте Савойя. Теперь поступило официальное подтверждение его гражданской принадлежности.
Ранее ряд СМИ опубликовали сообщение о гибели лыжника, предположив, что он может являться гражданином России.
Читайте ранее в этом сюжете: Российский горнолыжник погиб при сходе лавины в горах Франции
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