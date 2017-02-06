В Турции задержали уже около 750 подозреваемых в связях с ИГ — СМИ

Анкара, , 18:47 — REGNUM В результате крупномасштабной антитеррористической операции в Турции число задержанных, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), достигло почти 750 человек, сообщает 6 февраля Associated Press.

В настоящий момент задержаны 748 подозреваемых. Во время обысков сотрудники антитеррористического отдела обнаружили больше количество документации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в печатном и электронном виде, книги экстремистского содержания, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Напомним, крупная антитеррористической операция началась рано утром 5 февраля. Рейды прошли в 29 провинциях Турции, включая Стамбул, Анкару, приграничные провинции Газиантеп и Шанлыурфа. Ранее сообщалось о задержании 440 подозреваемых.

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