В Японии задержали морского пехотинца США

Алкотестер показал, что уровень алкоголя превышает норму в три раза

Токио, , 18:17 — REGNUM В Японии задержан морской пехотинец США за вождение в нетрезвом виде, сообщает 6 февраля The Asahi Shimbun.

Военнослужащего США арестовали в префектуре Окинава на контрольно-пропускном пункте в городе Наха. Алкотестер показал, что уровень алкоголя превышает норму в три раза. Младший капрал Мелдин Леонардо Нуньес солгал полицейским, сказав, что он работает строителем.

Сотрудники полиции выяснили, что задержанный проходит службу на Авиационной станции морской пехоты Футенма, в 9 километрах к северо-востоку от города Наха.

Напомним, в ноябре прошлого года Капрал Джозеф Уэсли Прайор, проходивший военную службу на базе США в городе Ивакуни, расположенный в префектуре Ямагути, был арестован по подозрению в применении насилия или угрозе его применения. Сотрудники полиции заявили, что Прайор находился в состоянии наркотического опьянения.

Читайте ранее в этом сюжете: Морской пехотинец получил ранения при взрыве в южной провинции Таиланда