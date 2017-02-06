Более 1 тыс. католических священнослужителей Австралии обвинены в педофилии

Средний возраст жертв составил от 10 до 11 лет

Канберра, , 17:51 — REGNUM Семь процентов католических священников, работавших в Австралии в период с 1950 по 2010 год, были обвинены в педофилии, сообщает 6 февраля Reuters.

Начиная с 1950 по 2010 год, 1 тыс. 265 представителей духовенства Австралийской католической церкви обвинены в педофилии, заявил исполнительный директор Австралийского совета правды Фрэнсис Салливан.

«Эти цифры шокируют. Они трагичны и непростительны… мы, католики, отпускаем наши головы от стыда», — сказал Салливан.

Напомним, согласно последним данным, жертвами педофилов стали 4 тыс. 444 ребенка, средний возраст которых составил от 10 до 11 лет. В период с 1980 по 2015 год в преступлениях, связанных с педофилией, были уличены священнослужители из 93 католических учреждений Австралии.

Читайте ранее в этом сюжете: Папа Римский о священниках-педофилах: Это грех, позорящий всех нас