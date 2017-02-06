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В Самарской области к борьбе с браконьерами подключили бойцов СОБРа

Происшествия
В регионе участие бойцов Росгвардии в рейдах по выявлению и пресечению фактов браконьерства станет регулярным

Самара, 6 февраля 2017, 17:31 — REGNUM  К рейду по выявлению браконьеров привлекли специалистов авиационного отряда спецназначения, бойцов СОБРа и подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

С использованием служебного вертолета был совершен облет лесных массивов в 4 районах области. Проверены лицензии на добычу животных, путевки на охоту в охотничьих угодьях, разрешения на хранение и ношение оружия, охотничьи билеты, а также проведен осмотр оружия у 12 охотников.

По фактам нарушений правил охоты и правил ношения оружия были составлены административные протоколы. Основной вид нарушений — отсутствие разрешений на добычу определенного вида животных и правил ношения оружия. По данным фактам проводится разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Самарском регионе осуществлено 6944 проверки правил хранения оружия по местам жительства владельцев и 180 в местах проведения охоты. В ходе проведенных проверок бойцами Росгвардии совместно с сотрудниками департамента охоты и рыболовства области было выявлено 84 нарушения правил охоты, изъято 4 единицы охотничьего оружия, 3 гражданина лишены права на охоту (аннулированы охотничьи билеты).

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Браконьерство
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