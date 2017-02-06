Пожарами, в которых пострадали дети на Ставрополье, займутся следователи

Пожары участились с приходом холодов. Их жертвами часто становятся дети

Ставрополь, , 17:25 — REGNUM



В Ставропольском крае прошла серия пожаров, в которых стали жертвами или пострадали дети. Обстоятельства их и причины проверит СКР.

Так, в Буденновском районе началась проверка по пожару в жилом доме села Архангельское, в котором пострадали двое детей 2016 и 2013 годов рождения. Их мать в это время находилась у соседей.

Дети госпитализированы, а следствие устанавливает причины возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СРК.

В Нефтекумском районе проверяют причины и обстоятельства гибели гибели полуторогодовалой девочки. Она погибла во время пожара в частном доме аула Махмуд-Мектеб. Отравилась угарным газом.

По предварительным данным, когда в доме начался пожар, ребенок спал, а родители вместе со старшим сыном находились в отдельной постройке рядом с домом. Когда они увидели дым то попытались вынести девочку из дома, но задымление было настолько сильным что зайти в помещение было невозможно.

В это время бабушка вывела из горящего дома двух девочек, а младшую спасти не смогла.

Сейчас на месте работают эксперты. Причина пожара устанавливается.

Читайте ранее в этом сюжете: Два оставленных без присмотра ребенка пострадали в пожаре на Ставрополье