Самарца ждет большой штраф или арест за оскорбление судьи
В Самаре местный житель подозревается в оскорблении судьи
Самара, 6 февраля 2017, 17:19 — REGNUM Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Самары, подозреваемого в уголовном преступлении по статье «Оскорблении судьи», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.
По версии следствия, 28 декабря 2016 года подозреваемый, находясь в зале судебного заседания Кировского района Самары, оскорбил судью. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести и предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или ареста на срок до шести месяцев, пояснили в ведомстве.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
06.02.17
Вице-спикера Сейма Литвы обвинили в любви к России и Путину
NB!
06.02.17
Новая модель теплоснабжения: Рост цен и выкручивание рук регионам
NB!
06.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 6 февраля
NB!
06.02.17
Не донёс: Первый в России приговор из «пакета Яровой» вынесен в Астрахани
NB!
06.02.17
Румыния: противники и сторонники правительства пойдут «стенкой на стенку»?
NB!
06.02.17
Снизить тарифы или отделить энергохозяйство: Ставрополье ждёт объективности
NB!
06.02.17
Возраст понятых предлагают определять по паспорту
NB!
06.02.17
«Если завтра война...»: Несостоявшая продовольственная революция
NB!
06.02.17
«Сохранение влияния Собянина в Прикамье обостряет интригу на Среднем Урале»
NB!
06.02.17
Рамазан Абдулатипов о борьбе за парк: «Демократия дошла и до Дагестана»
NB!
06.02.17
Тимошенко требует объявить войну РФ и ввести военное положение в Донбассе
NB!
06.02.17
«Политическая судьба Худилайнена заканчивается»
NB!
06.02.17
Чему равен комикс? Или скелеты в шкафу художника
NB!
06.02.17
Грабли: Лавров готовит России в Венесуэле Януковича №2?
NB!
06.02.17
Джемилев: Каждый день санкций приближает распад России
NB!
06.02.17
«Трамп заставит Киев дать автономию Донбассу, Закарпатью и Бессарабии»
NB!
06.02.17
Открытое письмо в министерство информации Республики Беларусь
NB!
06.02.17
Райкин: Россия – «некрофильское государство»
NB!
06.02.17
РАН признала гомеопатию лженаукой: Фактор веры и точки
NB!
06.02.17
«Виктор Басаргин – жертва двух классических недостатков»
NB!
06.02.17
Путин предложил Максиму Решетникову стать и.о. губернатора Пермского края
NB!
06.02.17
Правительство РФ утвердило увеличение расходов на ЧМ-2018 в России