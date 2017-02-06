Самарца ждет большой штраф или арест за оскорбление судьи

В Самаре местный житель подозревается в оскорблении судьи

Самара, , 17:19 — REGNUM Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Самары, подозреваемого в уголовном преступлении по статье «Оскорблении судьи», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР региона.

По версии следствия, 28 декабря 2016 года подозреваемый, находясь в зале судебного заседания Кировского района Самары, оскорбил судью. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести и предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или ареста на срок до шести месяцев, пояснили в ведомстве.