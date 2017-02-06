У буддистского монаха в Мьянме изъяли более 4 млн таблеток метамфетамина

Нейпьидо, , 17:14 — REGNUM Полиция Мьянмы задержала буддистского монаха, который хранил в монастыре более 4 млн таблеток метамфетамина, сообщает 6 февраля Agence France-Presse.

Сотрудники полиции изъяли наркотики в штате Ракхайн, недалеко от границы с Бангладеш. Вечером 5 февраля в машине монаха Арсара обнаружили 400 тыс. таблеток метамфетамина, а на следующий день, после проведения обыска в монастыре, обнаружили еще 4 млн 200 тыс. таблеток.

Напомним, в прошлом году полиция изъяла рекордную сумму наркотиков в размере 98 млн таблеток наркотических веществ, почти вдове больше, чем в 2015 году, когда было конфисковано около 50 млн. таблеток.

Мьянма входит в так называемый «Золотой треугольник», сеть по производству наркотиков, которая расположена в горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса.

Начиная с середины XX века «Золотой треугольник» являлся местом производства опиума, однако в последнее время он превратился в очаг по производству метамфетамина.

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