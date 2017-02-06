Полиция Таиланда изъяла около 300 тыс. таблеток метамфетамина

Водитель остановил автомобиль и попытался бежать, но вскоре был пойман

Бангкок, , 16:57 — REGNUM Полиция Таиланда изъяла почти 300 тыс. таблеток метамфетамина в южной провинции Сураттхани, заявил представитель полиции Зис Сиривато, сообщает 6 февраля Bangkok Post.

На одном из контрольно-пропускных пунктов полицейские остановили автомобиль Toyota, зарегистрированный в соседней провинции Накхонситхаммарат, чтобы провести досмотр. Водитель остановил автомобиль и попытался бежать, но вскоре был пойман.

В автомобиле обнаружили картонную коробку, в которой находилось 298 тыс. таблеток метамфетамина. Курьер признался, что ему заплатили $1 тыс. 400 долларов за доставку наркотиков из провинции Сураттхани в Накхонситхаммарат.

Задержание произошло 2 февраля приблизительно в 02:30 по местному времени.

Напомним, в декабре прошлого года военный патруль Таиланда уничтожил семь наркоконтрабандистов в северной провинции Чианграй. Перестрелка произошла в районе так называемого «Золотого треугольника», который представляет собой сеть по производству наркотиков.

«Золотой треугольник» расположен в горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса.

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