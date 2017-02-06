Сексуальное насилие по телефону: В Северной Осетии задержан педофил

Магас, , 16:47 — REGNUM Жителя селения Црау Алагирского района Северной Осетии задержали по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности 10-летней девочки. Факт развратных действий в отношении ребенка был зафиксирован еще в прошлом году, 16 марта 2016 года.

Как сообщили ИА REGNUM 6 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону, обвиняемый в сети Интернет познакомился с малолетней девочкой, проживающей в другом регионе. Взяв у нее номер мобильного телефона, злоумышленник стал слать несовершеннолетней СМС, содержание которых, по словам правоохранителей, было связано с удовлетворением половых потребностей.

Этот факт подтвердила и лингвистическая судебная экспертиза. По ее заключению, «в тексте выявлены признаки побуждения к действиям, значение которых относится к сфере сексуальных отношений, которые ребенок в силу малолетнего возраста не понимал и поэтому оказывать сопротивление обвиняемому не мог».

В настоящее время обвиняемый помещен под домашний арест. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Также по теме: В Северной Осетии задержан 19-летний педофил

В Северной Осетии задержан педофил